«Долгожданный момент»: российские военные вернулись из украинского плена

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Обмен состоялся в соответствии со стамбульскими договоренностями.

Российские военные в рамках обмена вернулись на родину с подконтрольной киевскому режиму территории. Видео публикует Минобороны РФ.

На кадрах можно увидеть российских бойцов, плечи их укрыты российскими флагами. Военные не скрывают своих радостных эмоций и во весь голос скандируют: «Россия».

«Пока еще это очень волнительно. Это долгожданный момент, долгожданный, знаете какой. То есть почти год ждать, девять месяцев, и сейчас сложно сказать, какие эмоции. Эмоции зашкаливают», — признался один из освобожденных.

Россия вернула с подконтрольной Украине территории еще одну группу военнослужащих в соответствии со стамбульскими договоренностями. В данный момент российские бойцы находятся в Белоруссии, где им оказывают медицинскую и психологическую помощь. Вскоре они прибудут в Россию.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года в обращении к гражданам объявил о начале специальной военной операции, цель которой — защита населения Донбасса. Среди заявленных задач — демилитаризация и денацификация Украины. По словам главы государства, ВСУ возобновили интенсивные обстрелы жилых кварталов в ДНР и ЛНР, что стало одной из причин начала операции.

Попытки урегулировать конфликт дипломатическим путем, как подчеркивалось в Кремле, не дали результата. В связи с этим Россия приняла решение оказать военную поддержку самопровозглашенным республикам.

На Западе специальную военную операцию охарактеризовали как «вторжение». США, страны ЕС и НАТО начали оказывать военную помощь Киеву, фактически вступив в противостояние с Россией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные освободили населенный пункт Предтечино в ДНР.