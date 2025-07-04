Пиво и жезл: лжеинспектора ГАИ заметили на севере Москвы

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Через некоторое время пьяного обманщика заметили настоящие полицейские и увезли в отдел.

Ничего плохого в своем поведении не увидел житель столицы, который этим утром решил примерить на себя роль регулировщика дорожного движения.

Мужчина вышел на одну из улиц на севере Москвы, с настоящим жезлом в одной руке и бутылкой пива в другой. Он останавливал проезжающие машины, и что-то спрашивал у водителей.

Как позже выяснилось, самозванец просто хотел пообщаться, был достаточно вежливым и документы не требовал. Но акция длилась недолго. Через некоторое время пьяного обманщика заметили настоящие полицейские и увезли в отдел.