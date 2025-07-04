В Петербурге задержан испортивший посвященные ВОВ плакаты вандал

Фото, видео: 5-tv.ru

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На допросе он рассказал о причинах своего поступка.

Полиция Петербурга задержала вандала, который испортил выставочные баннеры ко Дню Победы.

Ранее в понедельник на плакаты с изображением солдат Великой Отечественной войны на Малой Конюшенной неизвестный нанес надпись черной красной.

После просмотра камер видеонаблюдения хулигана удалось найти. Им оказался гость Северной столицы из Волгоградской области. На допросе он рассказал о причинах своего поступка — все ради признания в любви.

Вандала доставили в отдел полиции вместе с его пассией. Что удивительно: его девушка не увидела ничего плохого в поступке молодого человека и даже не попыталась его остановить.