Женщина госпитализирована в Петербурге после того, как на нее упало дерево

Фото, видео: 5-tv.ru

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Момент падения попал на видео.

Во время урагана в Санкт-Петербурге на женщину рухнуло дерево. Момент падения попал на видео, которое есть в распоряжении 5-tv.ru.

Дерево упало на тротуар в Александровском парке на Петроградской стороне во время урагана. Ствол подломился у самой земли.

На снятых кадрах видно, что в этот момент на дорожке находилось несколько человек. Одна из прохожих женщин не успела отойти, и крона обрушилась на нее.

Пострадавшая была госпитализирована. О ее состоянии пока ничего не известно.

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