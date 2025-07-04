На автозаправке в Риме прогремел сильный взрыв

В Риме на автозаправке произошел сильный взрыв

Фото, видео: Reuters/MATTEO MINNELLA; 5-tv.ru

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В результате ЧП пострадали десятки человек.

Мощный взрыв прогремел на одной из автомобильных заправок в Риме. Об этом пишет Fanpage.

Известно, что ЧП произошло днем 4 июля. Из-за инцидента пострадали десятки человек. Среди раненых есть спасатели и правоохранители. Информация о погибших пока не поступала.

На место происшествия прибыли машины скорой помощи, местная полиция и пожарная команда. Сейчас сотрудники специальных служб продолжают ликвидировать последствия взрыва.

В социальных сетях активно распространяются видео, на которых можно наблюдать, что произошло. На кадрах виден сильный взрыв, люди в панике разбегаются в разные стороны. Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Баку на территории киностудии «Азербайджанфильм» имени Джафара Джаббарлы произошел мощный взрыв, за ним последовал пожар. Пострадавших в результате ЧП нет.

Также в Калифорнии взорвался склад фейерверков. Сдетонировали сотни залпов, которые затем взорвались в воздухе. Что стало причиной пожара, пока не известно. Ведется расследование.