Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленькой Марины
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Фото, видео: 5-tv.ru
У девочки нарушение строения сердца.
Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел».
Накануне мы рассказали о десятилетней Марине, у которой тяжелейшее заболевание сердца. Малейшая нагрузка вызывает слабость и одышку. И, несмотря на лечение, аритмия только усиливается.
Марине срочно требуется операция стоимостью 1,5 миллиона рублей. Благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать необходимую сумму.
Большое вам спасибо.