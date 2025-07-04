Александр Панайотов хочет кардинально изменить стиль

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

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Певец хочет примерить на себя традиционный русский образ.

Российский певец и композитор Александр Панайотов хочет кардинально изменить свой стиль. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на закрытой презентации спектакля Алексея Франдетти «Пока горит сердце», премьера которого состоится в 2026 году.

Отвечая на вопрос про современные тренды, музыкант поделился, что в социальных сетях он видел тенденцию на возобновление традиционного русского стиля, и его это заинтересовало.

«Это очень интересно выглядит. Хотел бы домик в русском стиле», — отметил певец.

Кроме того, Александр Панайотов добавил, что в одежде ему, к сожалению, не все идет, но несмотря на это, он хотел бы попробовать, например, косоворотку.

«Есть над чем поработать. Но тут сложнее, мне не все идет», — подчеркнул Александр Панайотов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему вокалистка группы IOWA, белорусская певица Екатерина Иванчикова, вышла в необычном образе во время выступления в честь Дня защиты детей в Великом Новгороде. По словам артистки, этот наряд — всего лишь отсылка к эпохе Ренессанса.