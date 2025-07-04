В Москве обозначили четыре пригодные для отдыха и купания зоны

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Во многих местах качество воды не соответствует микробиологическим нормам.

Московское управление Роспотребнадзора сообщило о четырех местах столицы, где можно законно купаться, а также обозначило зоны, где, напротив, плавание под запретом из-за плохого качества воды и песка. Информацию опубликовали на официальном сайте ведомства.

В Москве функционируют четыре зоны для отдыха с купанием (из 14): озеро Белое (ВАО), озеро Мещерское (ЗАО), Пионерский пруд (ЦАО) и озеро Тропарево (ЮЗАО).

Четыре другие зоны, включая «Левобережье» (САО), пляж «Динамо» (САО), Головинские пруды (САО) и Большой Садовый пруд (САО), сейчас могут использоваться как места отдыха, но купание в них запрещено».

Кроме того, в ведомстве предостерегли от купания в других четырех зонах: Серебряный бор — 2 (СЗАО), Серебряный бор — 3 (СЗАО), озеро Черное (ЗелАО) и Школьное озеро (ЗелАО), так как результаты исследований показали, что качество воды не соответствует микробиологическим нормам.

В Роспотребнадзоре уточнили, что в зонах, где купание запрещено, можно заниматься спортом и другими видами отдыха. Как только качество воды в этих местах станет удовлетворительным, информация о возобновлении купания будет незамедлительно размещена на сайте управления.

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