«Направила гнев не по адресу»: Мария Погребняк пригрозила судом девушке Лепса

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Невесту исполнителя она упрекнула в излишней эмоциональности.

Модель Мария Погребняк встала на сторону телеведущей Виктории Бони в заочном конфликте. Своими мыслями она поделилась с подписчиками в соцсети.

Звезда пригрозила невесте народного артиста РФ Григория Авроре Кибе юридической ответственностью. Она отметила, что Боня, говоря о семье Кибы, ссылалась на кулуары светской Москвы, а также на публикацию KP.RU, что Погребняк посчитала ключевым аргументом.

«Претензии надо предъявлять не к Боне, а к первоисточнику. Аврора же на эмоциях совершила ошибку: во-первых, направила гнев не по адресу, а во-вторых, перешла на личности, обвинив Вику в „низкой социальной ответственности“ и озвучив сумму гонорара. Эти голословные утверждения — как раз то, что потенциально наказуемо судом, в отличие от цитирования СМИ. Если Вика захочет, то суд выиграет легко», — пояснила свою позицию Мария.

К тому же знаменитость добавила, что бурная реакция невесты Лепса может быть связана с тем, что девушка невнимательно слушала, что сказала Виктория.

Накануне Боня раскрыла истинную причину, почему Аврора Киба собирается выйти замуж за Лепса. По ее словам, из-за финансовых трудностей своей семьи. В то время как Лепс был другом покойного отца 19-летней избранницы.

На высказывания Бони резко отреагировала сама Аврора. Она усомнилась в профессионализме знаменитости, а также заявила, что та привлекает к себе внимание с помощью манипуляции.

Ранее, писал 5-tv.ru, инсайдер раскрыл состояние семьи девушки Лепса.