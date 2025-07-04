«Прокапали»: беременная Регина Тодоренко рассказала о плохом самочувствии
Регина Тодоренко попала в больницу из-за отравления
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Эмоциональный фон звезды тоже нарушен.
Телеведущая Регина Тодоренко поделилась неприятной новостью с подписчиками в своем Telegram-канале. Она сообщила, что отравилась и нуждалась в обследовании. Чтобы не вызывать у поклонников беспокойства, Регина уточнила, что уже побывала в роддоме.
«Отравилась. Прокапали, сделали УЗИ, отпустили домой», — рассказала звезда, которая ждет пополнение в семье.
Из-за небольших проблем со здоровьем у Тодоренко изменился график, что ее огорчило.
«Последние дни пребываю во фрустрации: отменилось очень важное для меня мероприятие. Грущу», — добавила она.
Поклонники активно поддержали Регину, подчеркивая, что главное — здоровье малыша.
«Берегите себя и сына»;
«Значит, оно не важно. Все будет хорошо»;
«Желаю благополучно родить здорового малыша — важнее ничего нет», — писали пользователи.
О беременности Регины стало известно еще в апреле. Вскоре в интернете появилось видео с юбилейной вечеринки певца Владимира Преснякова и исполнительницы Натальи Подольской, на котором Тодоренко танцевала в облегающем платье, что подтвердило предположения о прибавлении в семействе. Позже звезда призналась официально.
Ранее 5-tv.ru писал, Регина Тодоренко оставила в своем клипе отсылку на пол будущего ребенка.