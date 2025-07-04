Колумбия передала РФ крупного наркоторговца

Фото, видео: www.globallookpress.com/Camilo Moreno; 5-tv.ru

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Владимир Полянский несколько лет скрывался от правосудия за границей.

Колумбия передала России беглого наркобарона — Владимир Полянский несколько лет скрывался от правосудия.

Россиянина подозревают в организации крупных поставок запрещенных веществ. Трафик шел через Испанию. Наркотики перевозили в тайниках, а сбывали преимущественно в Москве и Петербурге.

Наркокартель действовал с 2008 года. А в 2017-м Полянский сбежал за границу, и был объявлен в международный розыск.

Летом 2021-го его удалось поймать в Колумбии. Задержали и несколько соучастников. На Родине Полянскому грозит до 20 лет лишения свободы.