В Китае введен режим ЧС из-за наводнений

Фото, видео: www.globallookpress.com/Wang Bingzhen; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Тем временем, в Греции тысячи туристов эвакуированы из-за лесных пожаров

Режим ЧС ввели в Китае из-за разрушительных наводнений. Ливни накрыли центральные и южные регионы страны. Под воду ушли целые провинции.

Девять человек погибли. И это число может вырасти. О судьбе нескольких жителей до сих пор ничего неизвестно. Почти 20 тысяч человек эвакуировали в безопасные места.

Не ходит общественный транспорт. Закрыты школы. Люди остались без света и воды. Затоплены улицы, жилые дома, торговые центры и вокзалы.

Меж тем, в Греции тысячи туристов эвакуированы из-за лесных пожаров. Стихия разбушевалась на острове Крит. С огнем борются более 200 человек. Задействовано десять вертолетов. Тушение осложняет штормовой ветер и жара.

Непростая обстановка с пожарами сейчас и в Турции. Там также пришлось эвакуировать отдыхающих из отелей. Больше всего возгораний по-прежнему в курортном Измире. Известно об одном погибшем. С огнем борются 700 человек и семь самолетов.