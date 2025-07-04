Российские войска выбивают ВСУ из Серебрянского лесничества в ДНР

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

Противник активно применяет БПЛА на оптоволокне, но наши военные смогли найти способ им противостоять.

Ожесточенные бои сейчас идут в районе Серебрянского лесничества в ДНР. Противник активно использует дроны на оптоволокне.

Но наши военные нашли способ, как им противостоять. Чтобы запутать вражеских операторов, пехота пересаживается на электромотоциклы. О том, какие преимущества на фронте дает эта техника, в репортаже корреспондента «Известий» Станислава Григорьева.

Эта дорога — одна из самых страшных в мире. Она в лесу между селом Серебрянка и городом Кременная. Повсюду — следы тяжелейших боев, которые продолжаются до сих пор. А ночь в этом лесу выглядит вот еще страшнее…

Пехота на мотоциклах из группировки войск «Запад» сегодня тренируется на полигоне. Но еще совсем недавно эти солдаты ездили по Серебрянскому лесу, который выжжен почти весь.

«Его почти и нет. Кусты да, растут, прикрывают. Но вы сами знаете, сейчас тепловизоры используются и так далее», — отметил военнослужащий ВС РФ с позывным «Богомол».

Каждый день там происходят боестолкновения. Наша пехота берет опорный пункт противника, работает артиллерия — просто сметает все на своем пути.

Но самая жуткая вещь — дроны-камикадзе, которые управляются не по радио, а по оптоволокну. По социальным сетям разошлись кадры: Серебрянский лес почти весь окутан «паутиной» из этого волокна. И тут же главным преимуществом становится скорость и маневренность, которой военным мотоциклистам не занимать.

«Любое дерево можно использовать как укрытие. Их вообще можно и запутать. Там идет оптоволокно, леска. Он летит медленно, низко, и на леске не сможет делать маневры», — объяснил военнослужащий ВС РФ с позывным «Бэха».

В Серебрянском лесу мотоциклисты доставляют грузы и десант, а на полигоне в момент отдыха как раз отрабатывают штурм с применением двухколесной техники.

«Окоп — это точная копия укреплений, которые имеются у противника в Серебрянском лесничестве. В том самом лесу, в котором до сих пор продолжаются жестокие бои», — рассказывает корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Военная техника стремительно развивается. БПЛА, которые не подвержены радиопомехам, — очень большая неприятность для пехоты. Но в ответ на это наши военные хотят применить свое новшество. На фронте ждут появления электромотоциклов, незаметных для тепловых прицелов.

«Мотоциклы — они громко шумят, гремят и так далее. Слышно их далеко. А вот электромотоциклы не греются: они тихие, их не слышно. Очень тихо можно подъехать», — отметил военнослужащий ВС РФ с позывным «Богомол».

Сейчас российская армия смогла улучшить свои позиции в лесах рядом с Серебрянкой. Еще в мае было занято село Торское по направлению на север от этого леса. Вполне возможно, что в скором времени враг будет изгнан из этих мест.