Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

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Накануне была перекрыта дамба.

Петербург готовится к первому за 160 лет июльскому наводнению! Синоптики предупреждают об ураганном ветре. Высота волн в Финском заливе может дойти до двух с половиной метров.

Для защиты накануне вечером перекрыли дамбу.

А уже ночью Петербург накрыли грозы. Одна из молний угодила в шпиль небоскреба Лахта Центр. Специалисты опасаются, что при худшем сценарии уровень воды в Неве поднимется на два метра.