Петербург готовится к первому за 160 лет июльскому наводнению
175 0
Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Накануне была перекрыта дамба.
Петербург готовится к первому за 160 лет июльскому наводнению! Синоптики предупреждают об ураганном ветре. Высота волн в Финском заливе может дойти до двух с половиной метров.
Для защиты накануне вечером перекрыли дамбу.
А уже ночью Петербург накрыли грозы. Одна из молний угодила в шпиль небоскреба Лахта Центр. Специалисты опасаются, что при худшем сценарии уровень воды в Неве поднимется на два метра.