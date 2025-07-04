«Нравятся заявления Лаврова»: Дайнеко и ее муж любят читать новости

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Супруги стараются привить гражданскую позицию детям.

Певица Виктория Дайнеко и ее супруг, бизнесмен Беркели Овезов, рассказали, чья деятельность их восхищает. Этим они поделились в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на закрытой презентации спектакля режиссера Алексея Франдетти «Пока горит сердце».

Супружеская пара считает министра иностранных дел России Сергея Лаврова героем нашего времени в сфере дипломатии. Овезов отметил: «Если брать дипломатию, то это нынешний наш министр иностранных дел».

Позицию избранника разделила и исполнительница. Она вспомнила о недавнем ролике с дипломатом, который стал очень популярным в социальных сетях, и поделилась своим отношением к нему.

«Мне так понравилось его недавнее видео, которое сейчас очень популярно в соцсетях, на тему того, что: „Вас сейчас так сильно беспокоит наш конфликт, так представьте, что мы — это совсем другая страна. И как бы он вас так сильно волновал“. Да, я, кстати, поддерживаю», — сказала Виктория.

К тому же Дайнеко поделилась, что у них с мужем есть приятная привычка — отправлять друг другу новости, а после делиться мнением насчет них.

«Мы вообще очень любим читать новости и друг другу постоянно посылаем их. Любим их обсуждать и восхищаться или наоборот. Поэтому да, мы достаточно активные в этом плане люди», — пояснила певица.

Свою дочь Виктория тоже не ограничивает в потреблении контента.

«Лично моя дочь абсолютно не ограничена. Беркели несколько по-другому воспитывает своих дочек. Но мы впятером не обсуждаем новости», — заявила артистка.

При этом ее супруг отметил, что его дети знают о том, что происходит в мире, и поддерживают Россию.

Ранее, писал 5-tv.ru, Дайнеко высказалась об отношении актера Виталия Гогунского к женщинам.