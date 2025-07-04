SHAMAN поддержал артиста Никиту Осина на его дебютном концерте

Фото, видео: 5-tv.ru

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В дуэте с музыкантом он исполнил трек «Я русский».

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, поддержал певца Никиту Осина на его первом сольном концерте в Сочи. Эксклюзивные кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Во время зажигательного мероприятия зрители слушали авторские песни в жанре лирического шансона в исполнении Никиты, а также треки из премьерного альбома «Никита Осин. Про любовь».

В беседе с корреспондентом 5-tv.ru Осин рассказал, что на самом деле не сильно переживал из-за дебюта, поскольку люди, которые к нему пришли, уже продемонстрировали этим, что его творчество интересно общественности.

«Думал, что буду очень сильно волноваться. Но сейчас волнение ушло. Наверное, причина в том, что это впервые в жизни, когда на мой концерт приходят именно ко мне. То есть люди хотят послушать именно меня. Обычно я выступал в ресторанах — понравится им, не понравится, волнительно. А здесь я понимаю, что в любом случае нам будет хорошо, потому что гости рады видеть меня, а я рад видеть их», — поделился он.

Также во время выступления Никита Осин в дуэте с SHAMAN исполнил песню «Я русский».

Осин — давний друг Дронова и артист продюсерского центра SHAMAN. Об этом Ярослав рассказал подписчикам в соцсети в мае текущего года перед премьерой нового трека восходящей звезды «Друг».

Ранее 5-tv.ru писал, что артист продюсерского центра SHAMAN Никита Осин выпустил дебютный альбом.