«Нужно познать себя»: Владимир Машков о молодых актерах Театра Табакова

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Федоренко; 5-tv.ru

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Набирают юных кандидатов в 15 лет.

Молодые актеры, которых набирают для обучения в Театральной школе Олега Табакова, должны обладать как талантом, так и развиться в качестве личности. Об этом подробнее рассказал народный артист РФ Владимир Машков.

По его словам, сейчас, в отличие от предыдущих лет, вырастает не просто поколение менее ожесточенное, а состоящее из настоящих личностей, обладающих потенциалом.

«Новое поколение идет молодых людей. Когда-то Олег Павлович Табаков вспоминал фразы классиков, говоря о том, что наконец-то выросло непоротое поколение. Но мне кажется, что оно вырастает только сейчас», — пояснил он, подчеркивая значимость подхода, основанного на убеждении, а не на принуждении.

По словам артиста, они выбирают молодых людей после девятого-десятого классов, и уже в 15 лет многие кандидаты, добравшись до третьего тура отбора, демонстрируют выдающиеся результаты.

«Мы можем только открыть дверь, ученики входят сами. Поступить к нам очень непросто. Мы посмотрели чуть более 2000 ребят по всей стране. В итоге лучших 24 человека получат возможность обучаться в нашей школе и быть причастными к таким замечательным театрам», — добавил актер.

В школе молодые артисты будут изучать психологический театр, проходя через большие трудности и испытания, чтобы познать себя и развить свои навыки.

«Нужно познать себя в пространстве, пространство в себе. Нужно быть интеллигентным и образованным человеком. Нужно разобрать материал, который дается. И в течение нескольких часов быть этим человеком», — подытожил Машков, подчеркнув важность всестороннего подхода к обучению актерскому мастерству.

Вступительные экзамены в Московской театральной школе Олега Табакова проходят с 3 по 5 июля. Приемная комиссия во главе с художественным руководителем Владимиром Машковым набирает 24 человека, которые станут студентами Театральной школы и будут бесплатно учиться и жить в центре российской столицы.

Ранее, писал 5-tv.ru, Машков высказался о единстве национальностей в России.