Ливни весь день: шторм накрыл Петербург

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

Жители сравнили непогоду с надвигающимся апокалипсисом.

Кадры, словно в преддверии апокалипсиса, этим вечером приходили из Петербурга. На город надвигается сильнейший шторм, кто-то даже прогнозирует подтопление набережных.

Но закрытые створки дамбы город, конечно, уберегут. А вот какие эпичные снимки сделаны в преддверии непогоды. Словно огромная волна, Петербург накрыла черная туча, стремительно потемнело. Началась гроза.

А вот на этих кадрах видно, как молния бьет в «Лахта центр». Синоптики говорят, ливни будут продолжаться всю пятницу.