Ракета-носитель «Союз» с кораблем «Прогресс МС-31» стартовала с Байконура

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Филиппов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Аппарат выполнит 34 витка вокруг Земли, а затем причалит к МКС.

С космодрома Байконур сегодня успешно стартовала ракета-носитель «Союз» с грузовым кораблем «Прогресс МС-31».

Он причалит к МКС через двое суток, совершив 34 витка вокруг Земли.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что свою семимесячную миссию на МКС закончил корабль «Прогресс МС-29». В ночь на среду, 2 июля, аппарат отстыковался от станции. Он вошел в атмосферу Земли, где сгорел. Обломки корабля «Прогресс МС-29» упали в Тихом океане, в районе, где не осуществляется судоходство.