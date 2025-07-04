Для кого все это? Раскрыта тайна загадочной дороги в Ростовской области
В Ростовской области местных жителей удивила дорога с 20 пешеходными переходами
Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кряжев; 5-tv.ru
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Оказалось, что большому количеству пешеходных переходов и лежачих полицейских нашлось объяснение.
Под Ростовом-на-Дону нашлась максимально странная автомобильная дорога. Там на один километр пути сделали более 20 пешеходных переходов и девять лежачих полицейских.
Можно предположить, что это самая безопасная трасса для пешеходов, правда, вокруг лес и никто не ходит.
Объяснение на самом деле очень простое. Если посмотреть с высоты, то видно, что большой кусок земли размежеван на маленькие участки. Там будут строиться дома для многодетных семей.
А раз дети, то пешеходные переходы и лежачих полицейских просто сделали заранее.