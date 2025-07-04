Африка уже трещит по швам: британские ученые предрекли раскол континента

Разлом под озером Танганьика в Африке увеличивается на 16 миллиметров в год

Фото, видео: 5-tv.ru

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Процесс идет достаточно быстро.

Первое научное исследование британских ученых, которое действительно может повлиять на нашу с вами жизнь. Они выяснили, что от Африки скоро отколется огромный кусок материка.

Разлом проходит по озеру Танганьика, и на самом деле процесс идет достаточно быстро. В год трещина увеличивается почти на 16 миллиметров.

А это значит, что Танганьика — это зародыш нового океана, а мы с вами — свидетели тектонических изменений земной коры, о которых читали только в учебниках.