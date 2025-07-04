«Новый этап технологического развития»: Путин посетил форум АСИ

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

Президент оценил новые технологии отечественной разработки.

О прорывных технологиях и продукции сегодня говорили на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ). Там представлены перспективные разработки, которые должны сделать нашу жизнь лучше и удобнее. Среди новинок есть отечественные товары, которые только-только выходят на рынок. Бизнесмены, например, удивляли главу государства лимонадом без сахара или же крупой будущего. О самых заметных премьерах рассказывает корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Президент попросил всего пару банок, но когда эту выставку российских брендов открыли для журналистов, стенд стоял пустой. Растащили все, кроме одинокой кем-то начатой.

«Я сначала воспринял это как шутку, но потом он забрал пару банок себе попробовать. Видимо, поэтому полка теперь пустая», — рассказал основатель бренда эконапитков Антон Балыклов.

Все представленные здесь товары — это финалисты конкурса «Знай наших». И ведь узнают же! Владимир Путин лично пообещал выслать партию отечественной косметики Трампу. И те, кто эту косметику делает, уже переводят этикетки на английский.

«Президенту Трампу, но главное — его жене точно готовы обеспечить суперуход и точно гарантируем, что он будет очень эффективен», — заявила представитель компании Estilab по бренду De-CODЕ Ирина Амосова.

К теме разговора с американским президентом Путин вернулся позже, во время пленарного заседания форума «Сильные идеи для нового времени».

«Я бы хотел передать президенту, чтобы мы могли обмениваться фильмами. Фильмами, которые говорят о наших ценностях, где мы и они могли бы поделиться именно тем, кем мы на самом деле являемся», — сказал руководитель онлайн-кинотеатра и режиссер из Тюмени Николай Данн, обращаясь к Путину.

«Все люди похожи. То есть, если мы смотрим и отправляемся к этим ключевым, внутренним ценностям, то всегда будет одно: мама, папа, дочка, сын, огромная семья», — рассказал Данн журналистам по окончанию форума.

Во время пленарного заседания президент отметил: именно для того, чтобы семьи были большими и счастливыми, и нужны все эти научные и инженерные разработки, экологические инициативы и прочие идеи, представленные на форуме идей.

Главная задача форума — выбрать те начинания и идеи, которые обеспечат развитие страны и достижение национальных целей.

«С участием талантливых людей нам предстоит сделать колоссальный шаг вперед, а фактически — запустить новый этап технологического развития. Он должен в полном смысле слова стать новым временем для России», — подчеркнул Владимир Путин.

И руководители этих команд не упускают возможность представить свои разработки президенту. Причем иногда вне регламента. Станислав Розанов, например, рассказывает о роботах, которых можно «поселить» в трубах, чтобы они ремонтировали их изнутри.

— Это могут быть трубы под зданиями, под сооружениями, под водой и под железными дорогами, где работать тяжело, дорого или невозможно. И тут нам на помощь приходят роботы.

— Есть такие сферы деятельности, где бойцы штурмового подразделения используют трубы без всяких роботов и действуют достаточно эффективно.

В этом году заявки принимались по пяти направлениям. Самое популярное — социальное. Здесь в центре внимания — участники СВО, в том числе получившие инвалидность. У Романа Пономаренко есть идея, как им помочь с работой.

«У нас абсолютно на разные специальности люди трудоустраиваются. И в банки, и юристы, и проектные менеджеры», — поделился автор проектов в сфере инклюзии и социализации людей с инвалидностью и участников СВО Роман Пономаренко.

Вот, например, самый главный деревенский староста Подмосковья предложил проект, как повысить управленческие навыки других деревенских старост по всей стране.

«Ну кто такой староста? Это просто активный житель, которому не все равно, который пользуется доверием своих соседей», — рассказал председатель Ассоциации сел и деревень Московской области Федор Степанов.

Это уже пятый такой форум. И за все эти годы на его платформе зарегистрировались около 600 тысяч человек, участники подали свыше 120 тысяч идей. В этом году поступило более 35 тысяч инициатив.

«Ежегодно конкретную поддержку получают тысячи лучших идей. Их командам, лидерам предоставляется образовательная, методическая помощь, необходимая для дальнейшего развития. А сто самых значимых инициатив направляются в правительство, в министерства, ведомства, в регионы Российской Федерации для их использования при формулировании системных решений», — заявил Путин.

Многие представленные идеи внедрены в практику и уже сейчас делают жизнь лучше. И здесь — символично — место действия. Национальный центр «Россия», куда переехала та самая выставка «Россия». Ведь все представленные здесь достижения нашей страны тоже когда-то были просто идеями.