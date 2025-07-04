Кошельки потяжелели: рубль сильнее остальных валют укрепился к доллару с начала года

Рубль сильнее остальных валют укрепился к доллару с начала года

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Рост стоимости составил 44,7%.

Россияне сегодня, в принципе, могли ощутить, что их кошельки заметно потяжелели после новости о том, что рубль стал самой подорожавшей валютой в мире.

За первые полгода 2025-го он сильнее всего укрепился к доллару, увеличив свою стоимость почти наполовину — 44,7%.

Это в несколько раз больше, чем у ближайших конкурентов — венгерского форинта, шведской и чешской крон.

А вот в списке тех, кто растерял свою ценность, — аргентинское песо, турецкая лира и ливийский динар.