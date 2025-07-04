Есть ли прогресс? О чем пишут мировые СМИ после разговора Путина и Трампа
Bloomberg: Кремль дал понять, что усилия Трампа не приносят прогресса
Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru
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Лидеры стран пообщались по телефону в четверг, 3 июля.
Реакция на беседу Владимира Путина и Дональда Трампа со стороны иностранных СМИ была мгновенной. Издание The Washington Post отметило, что подобные контакты отражают заинтересованность обоих лидеров в восстановлении отношений.
Агентство Axios отметило, что звонок состоялся на фоне тупиковой ситуации в попытках Трампа положить конец конфликту между Россией и Украиной.
А вот Bloomberg уверен, что Кремль якобы дал понять, что Трампу его усилия не приносят существенного прогресса даже в организации переговоров.