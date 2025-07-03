Фото: www.globallookpress.com/MOLDPRES

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Европейские лидеры этого даже не скрывают.

Во вмешательстве в выборы Молдавии уже были замечены президенты Франции Эммануэль Макрон и Румынии Клаус Йоханнис. По словам молдавского политического деятеля и журналиста Дмитрия Чубашенко, 4 июля в этом же признаются в Кишиневе и руководители Европейского Союза (ЕС) из Брюсселя. О том, как чиновники западных стран влияют на нынешнюю власть Молдавии, в своем материале рассказало издание EADaily.

В публикации рассказывается о том, что представители ЕС абсолютно и безоговорочно поддерживают правящую партию PAS и президента страны Майю Санду. В адрес нынешней власти европейские чиновники озвучивают только похвалу.

«От этих чиновников не услышишь ни слова осуждения по поводу антизаконных, антидемократических действий кишиневской администрации, хотя юристы-конституционалисты прямо заявляют об узурпации государственной власти в Молдавии», — говорится в публикации.

Как отмечает издание, такой подход у ЕС не случайный. Сейчас союз проходит этап перерождения в организацию, которая почти не имеет никаких различий с НАТО.

У Молдавии при этом не остается выбора, так как она является страной-кандидатом для вступления в ряды ЕС. Она обязана соответствовать требованиям, которые выдвигает союз.

«Это означает, что страна обязана придерживаться антироссийского, русофобского курса, который объявлен в ЕС официальной политикой. Сегодня быть с ЕС означает быть против России. Это означает, что Молдавия должна перевооружаться вместе с ЕС, создавать на своей территории инфраструктуру двойного назначения — дороги, мосты, аэродромы, госпитали, склады, которые могут использоваться и в военных целях», — приводятся не обнадеживающие аргументы в материале.

Как уточняет издание, молдавские дипломаты с гордостью рассказывают о присоединении к большинству антироссийских санкций ЕС. При этом последствия для экономики страны из-за разрыва связей с РФ будут катастрофическими.

В публикации отмечается и навязывание европейских ценностей, которые касаются сексуальной ориентации граждан.

«Молдавию заставляют насаждать у себя и так называемую „новую этику“ ЕС — все эти гендерные теории и практики, гей*-парады, ЛГБТ-пропаганду*, в том числе в школах», — рассказывает издание.

В завершении материала говорится о том, что сейчас в Еврокомиссии не будут разделять заявки Молдавии и Украины о старте переговоров об их вступлении в состав ЕС. Государства, которые состоят в союзе, должны сами принять решение по этим странам. Об этом заявили представители органа исполнительной власти.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Мария Захарова высказалась об обвинениях в адрес главы Гагаузии Евгении Гуцул. Она отметила, что Евросоюз превращает Молдавию в «либеральную диктатуру».

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России