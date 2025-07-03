Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В этом году трансляция всего мероприятия в прямом эфире Пятого канала установила сразу четыре рекорда.

Семь исторических рекордов и миллионы зрителей по всему миру. Телевизионная аудитория фантастического водно-пиротехнического шоу в акватории Невы и концерта самых популярных звезд российской эстрады на Дворцовой площади составила около 32,5 миллиона человек.

Количество просмотров онлайн-трансляции в интернете — 12,5 миллиона. Еще 300 тысяч человек смотрели праздник в прямом эфире на больших уличных экранах в крупных городах. Праздник выпускников «Алые паруса — 2025» увидело более 45 миллионов человек.

В этом году трансляция всего праздника выпускников «Алые паруса» в прямом эфире Пятого канала установила сразу четыре рекорда. Доли в ключевой для канала аудитории «Все 25-59» и базовых «Все 18+» и «Все 4+» достигли максимальных за последние годы значений — 8,6%, 8,3% и 8,3% соответственно. Еще выше — 10,1% — доля в женской аудитории возрастного сегмента «25-59», а это первое место федерального эфира.

Трансляция водно-пиротехнического шоу на Пятом заняла первое место среди всех национальных вещателей сразу в четырех аудиториях. Доля в ключевой аудитории «Все 25-59» составила рекордные 13,2%. Это почти на два процентных пункта больше, чем в 2024 году.

В ночь с 28 на 29 июня 12,9% телезрителей страны старше 18 лет следили за проходом белоснежного брига «Россия» под залпы салютов в прямом эфире канала. Еще один рекорд установлен в аудитории «Все 4+» — 13,0%. В женской аудитории «25-59» доля достигла 15,3%.

Красочное водно-пиротехническое шоу транслировали и другие федеральные каналы. Проход брига в акватории Невы в сопровождении десятков тысяч фейерверков, театрализованные мизансцены, победные залпы «Катюш» с Троицкого моста смотрел почти каждый третий зритель старше 18 лет. Совокупная доля феерии «Алые паруса» в эфире четырех каналов — 31,8%.

В Москве трансляция праздника стала абсолютным лидером вечернего прайма. 14,6% молодых телезрителей в возрасте от 11 до 34 лет наблюдали за легендарным выпускным в прямом эфире Пятого канала. А доля водно-пиротехнического шоу в этой же аудитории составила 23,9%, что обеспечило каналу первое место столичного эфира. Доли в аудиториях «Все 25-59», «Все 18+» и «Все 4+» — 15,1%, 13,8% и 14,5% соответственно.

Телевизионная аудитория праздника по России и странам СНГ составила почти 32,5 миллиона человек.

Онлайн-трансляция праздника на сайте Пятого канала и в его официальных аккаунтах в социальных сетях собрала у экранов 11,6 миллиона человек. Просмотры в социальной сети ВКонтакте установили новый рекорд. В VK Видео за легендарным выпускным наблюдало около 8 миллионов человек. В «Одноклассниках» количество зрителей составило 3,33 миллиона. Еще 316 тысяч смотрели шоу на официальном сайте Пятого канала.

Кроме этого, Пятый канал раздал сигнал другим федеральным каналам и онлайн платформам. Праздник выпускников увидели зрители телеканалов РЕН ТВ, Россия-1, Первый канал, «78», «Известия», РТР-Планета и кабельного канала Музыка Первого.

В интернете праздник выпускников можно было смотреть на мультимедийном портале IZ.RU, на сайте телеканала СТС, на сайте Информационного телеграфного агентства России (ИТАР-ТАСС), в онлайн-кинотеатрах Wink, Кинопоиск, ИВИ, на видеохостинге RUTUBE и интернет-платформе «Смотрим». Количество просмотров составило 886,6 тысячи.

Еще 300 тысяч человек любовались легендарным выпускным в прямом эфире на больших уличных экранах в крупных городах. Это стало возможным благодаря партнерскому сотрудничеству Пятого канала и Медиахолдинга Maer Group, трансляция «Алых парусов» велась на пяти мультимедийных поверхностях.

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Материал подготовлен пресс-службой Пятого канала