Умер актер из фильмов «Убить Билла» и «Бешеных псов» Майкл Мэдсен

Фото: www.globallookpress.com/Dave Starbuck via www.imago-imag

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Знаменитость обнаружили без признаков жизни в собственном доме.

Умер голливудский актер Майкл Мэдсен, известный по «Бешеным псам», «Убить Билла» и другим фильмам Квентина Тарантино. Об этом сообщили в издании NBC Los Angeles.

Уточняется, что знаменитость обнаружили без признаков жизни в доме в Малибу в четверг утром. Актеру было 67 лет. По предварительным данным правоохранительных органов, причиной смерти стал естественный процесс, и подозрений в насильственном характере смерти нет. По словам менеджера актера Рона Смита, Мэдсен скончался от остановки сердца.

Мэдсен был известен своими ролями сложных и загадочных персонажей. Он снялся в таких фильмах, как «Убить Билла», «Бешеные псы», «Тельма и Луиза», «Донни Браско» и других.

Майкл Мэдсен родился в Чикаго и начал свою карьеру в 1983 году с научно-фантастического фильма «Военные игры». Его роль преступника в фильме Квентина Тарантино «Бешеные псы» стала одной из самых запоминающихся в его фильмографии.