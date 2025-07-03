Пятерых сотрудников «Sputnik Азербайджан» отпустили под подписку о невыезде

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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При этом глава редакции и шеф-редактор до сих пор находятся под стражей.

Пятеро сотрудников «Sputnik Азербайджан» были отпущены под подписку о невыезде. Об этом сообщили в Telegram-канале «Sputnik Ближнее зарубежье».

«Всех пятерых сотрудников Sputnik Азербайджан с гражданством республики отпустили под подписку о невыезде», — говорится в публикации.

При этом сотрудники СМИ с российским гражданством — глава редакции Игорь Картавых и шеф-редактор Евгения Белоусова — до сих пор находятся под стражей. Их обвиняют в том, что они якобы являются агентами ФСБ.

Как стало известно, с ними смог встретиться российский консул. До этого сотрудников посольства РФ в Баку к ним не пускали. Уточняется, что Евгений и Игорь обеспечены медикаментами и питанием.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг ареста россиян в Баку. Он отметил, что Москва будет защищать своих людей и использовать для этого все доступные средства.

Накануне заявления Пескова в Азербайджане были задержаны еще несколько россиян, которых обвинили в обороте наркотиков и киберпреступлениях.