Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Текущий год стал рекордным по количеству телезрителей, которые смотрели за легендарным праздником.

Более десяти миллионов зрителей наблюдали за легендарным праздником «Алые паруса — 2025» в прямом эфире. Из этого числа более 6,6 миллиона человек смотрели трансляцию мероприятия на Пятом канале.

Текущий год стал рекордным по количеству телезрителей, которые смотрели трансляцию праздника «Алые паруса» на Пятом канале. Кроме того, среди зрителей 8,6% в возрасте 25-59 лет выбрали именно просмотр «Алых парусов».

Праздник «Алые паруса» состоялся в Санкт-Петербурге в ночь на 29 июня, на котором собрались десятки тысяч выпускников из самой Северной столицы, Ленинградской области и других регионов России.

Почетными гостями стали более 500 выпускников из новых регионов России. Еще столько же — из Венесуэлы, Вьетнама, Кубы, стран Африки, Белоруссии, Абхазии, Молдавии, Узбекистана и Киргизии.

Всемирно известное шоу началось с грандиозного концерта на Дворцовой площади. Группа «5Утра», Akmal', Надежда Кадышева, The Hatters, Зара, Вадим Самойлов и «Агата Кристи», BEARWOLF, «Иванушки International» вышли на сцену, чтобы поздравить ребят и пожелать им успеха, счастья, любви и невероятных достижений. Ведущими вечера стали Дмитрий Хрусталев и Дарья Блохина.

Главной темой праздника стало 80-летие Великой Победы. В честь этого события пять реактивных установок «Катюша» выпустили в небо 200 снарядов. Кульминация торжества стал проход брига «Россия» под алыми парусами по Неве.

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.