«Родина в сердце героя»: в Курске открылась уникальная передвижная выставка

Фото, видео: 5-tv.ru

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На экспозиции представлены 38 художественных работ от выпускников творческих образовательных учреждений России.

В Курске в концертно-творческом центре «Звездный» состоялось торжественное открытие передвижной выставки «Родина в сердце героя». Кадры с мероприятия оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Организатором экспозиции выступила депутат Государственной думы Екатерина Харченко. А ее куратором стала художница Мария Барановская.

«Мы (с Марией Барановской. — Прим. ред.) не просто думаем в одну сторону, а и делаем в одну сторону. Приближаем победу, воспитываем подрастающее поколение, настоящих патриотов своего Отечества. Я пригласила ее к курскому пограничью, чтобы написать портреты ветеранов СВО, которые освобождали эту землю. Для нас, для курян, важно сохранить историческую правду о событиях августа 24-го и передать ее следующему поколению», — поделилась Харченко.

На выставке представлено 38 художественных работ от выпускников творческих образовательных учреждений России. В своих произведениях искусства художники изобразили участников специальной военной операции (СВО), которые героически защищали и защищают нашу страну на фронте. Среди экспонатов находятся портреты и скульптуры, выполненные в разных техниках.

«Мы решили, что выставка, иллюстрирующая образы и характеры героев, которые сейчас совершают подвиги, будет актуальной и полезной как подрастающему поколению, так и всем нам. Поскольку искусство вовсе времена объединяло людей», — поделилась Барановская.

Работы, по словам участников проекта, писались с натуры. В числе картин находятся и портреты местных героев Юрия Щеголева и Андрея Переяслова, которые победили в региональном конкурсе «Курск. Герои!»

Выставка уже успела побывать в разных уголках России. Курск не станет последним городом в путешествии экспозиции по стране. После 13 июля она отправится в Белгород, где коллекция пополнится новыми работами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в детском саду Курска открыли первую в РФ «Парту Героя».