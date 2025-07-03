Путин: в РФ удалось создать уникальный механизм развития отраслей промышленности

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Президент выступил на пленарной сессии форума АСИ «Сильные идеи для нового времени».

Сохранение единства народа — это важнейшее условие развития страны. Об этом заявил Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени».

Президент отметил, что выход российских решений на международные рынки радует. Ежегодно поддержку получают тысячи лучших инициатив в рамках форума АСИ, наиболее значимые идеи направляются в органы власти.