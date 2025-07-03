Появились подробности о пытавшейся подорвать автомобиль девушке в Петербурге

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

У проукраински настроенной подозреваемой был сообщник.

Теракт предотвратили в Петербурге. Подозреваемую задержали прямо в тот момент, когда она закладывала бомбу под машину сотрудника оборонного предприятия. Причем с кураторами она связалась сама. А в обмен просила помочь с гражданством одной из европейских стран. Хронологию событий восстановил корреспондент «Известий» Роман Иконников.

Вот так оперативники ФСБ задерживали жительницу столицы, которая прикрепила бомбу к автомобилю в Приморском районе Петербурга.

Со стороны никто бы и не подумал, что эта девушка идет с бомбой, которая должна была убить сотрудника одного из оборонных предприятий.

«Это двор на улице Авиаконструкторов, где камеры наблюдения отслеживали путь, по которому девушка из Москвы шла к своей цели. Вот в этом месте она попыталась заложить самодельное взрывное устройство под один из припаркованных автомобилей», — рассказывает корреспондент.

Все время, пока шла к машине, она беспрерывно общалась по телефону с кураторами, которые давали ей инструкции. Сразу после установки СВУ девушку задержали сотрудники Федеральной службы безопасности.

Известно, что 22-летняя Юлия Московская год назад носила фамилию Джобан, и уже была под пристальным наблюдением ФСБ. Она размещала проукраинские лозунги в общественных местах столичного региона и пыталась поджечь железнодорожный объект. А в апреле отправилась в Петербург и начала слежку за владельцем того самого автомобиля.

Выяснилось также, что действовала она не одна.

«Сотрудники ФСБ задержали также пособника Юлии Московской — Павла Чеберяко. Мужчина вел наблюдение за автомобилем — фиксировал точное местоположение. Кроме того, должен был путем видеозвонка сообщить кураторам о времени, когда владелец машины сядет за руль, чтобы те могли совершить дистанционный подрыв самодельного взрывного устройства», — продолжает корреспондент.

Мы выяснили, что в последнее время Юлия перестала общаться со своими родственниками. Но оставались друзья. По их словам, у нее были вполне безобидные увлечения: бисероплетение, музыка, фотография. Любила животных: дома ее ждал кот, и после задержания его отправили в приют. И все же в разговорах проскальзывали неосторожные высказывания.

«Я всегда знала, что она как будто поддерживает Украину. Но то, что до такой степени, чтобы пойти устроить теракт — это, конечно, для меня был шок», — поделилась подруга Юлии Московской Антонина Зараева.

По одной из версий, на взгляды Юлии Московской могла повлиять смерть подруги, которая погибла в Харькове в 2022-м году.

По данным российских спецслужб, год назад задержанная сама вышла на связь с иностранными спецслужбами и заявила о желании участвовать в диверсиях. Все ради получения гражданства одной из стран Евросоюза. Теперь москвичка арестована за попытку теракта.