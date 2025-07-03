Всегда был рядом со своими бойцами: каким запомнят Героя России Михаила Гудкова

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Замглавкома ВМФ РФ погиб в одном из приграничных районов Курской области во время боевой работы.

Сегодня пришло подтверждение, что в приграничном районе Курской области погиб заместитель главкома ВМФ Герой России Михаил Гудков. Трагедия произошла накануне.

Верховный главнокомандующий объявил о его новом назначении в марте во время посещения подлодки «Архангельск». Заняв высокую должность, Гудков продолжил лично выезжать на позиции морпехов, он считал своим долгом быть рядом с бойцами. О том, какой ценой дается победа на фронте, расскажет корреспондент «Известий» Игорь Капориков.

Всегда на передовой, всегда рядом со своими бойцами, полностью погружен в детали всех операций и продвижений — как рассказывают сослуживцы, гвардии генерал-майор Михаил Гудков даже после перехода на новый пост заместителя главкома ВМФ до последнего момента продолжал выезжать в части, на позиции. Никогда не ставил свою значимость выше жизни рядового бойца.

«Награда — это прежде всего награда подчиненных, награда соединения за самоотверженные героические действия. Со всем можно бороться, все способы у нас есть», — говорил заместитель главкома ВМФ РФ Михаил Гудков.

До марта этого года Михаил Гудков командовал 155-й бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота. Подразделение очень хорошо знали в рядах ВСУ. Командование врага всегда внимательно следило за появлением бойцов-тихоокеанцев на тех или иных участках фронта, а с ними рядом и их генерала Гудкова.

Подразделение в боях с самого начала СВО. Участвовало в штурме Мариуполя, после переместилось на Южно-Донецкое направление.

Штурм крайне непростого и опасного участка фронта, подступов к городу Угледар, начинали именно морпехи Дальнего Востока. Бойцам буквально приходилось прогрызать оборону врага, пробиваться через пригород и мелкие поселки было очень тяжело.

Итогом долгого боевого пути, который начинали именно морские пехотинцы Дальнего Востока, стало взятие Угледара.

Новый вызов для бригады и лично генерала Гудкова случился уже в Курской области, после вторжения ВСУ в августе прошлого года. Морпехи одними из первых встали на пути врага. Тихоокеанцы все эти месяцы бились с противником, планомерно выдавливая его с нашей земли.



В итоге 21 февраля этого года решением президента бригаде было присвоено почетное наименование «Курская». А уже в марте Владимир Путин назначил Михаила Гудкова заместителем главнокомандующего ВМФ. На новой должности генерал-майор отвечал за всю морскую пехоту, ракетные и артиллерийские береговые войска.

«Мною принято решение перевести вас на другую должность, повысить ваш уровень вашей ответственности, вы назначаетесь заместителем командующего ВМФ РФ. <…> В зону вашей ответственности будет входить командование всей морской пехотой и всеми ракетными и артиллерийскими береговыми войсками», — отмечал президент России Владимир Путин.

Верховный главнокомандующий отметил — то, чего добился генерал-майор Гудков должно тиражироваться и на другие подразделения Вооруженных сил. Новая высокая должность, новая ответственность, боевой опыт генерала Гудкова должен был помочь большой реформе сил морской пехоты. Несколько бригад должны были объединить в дивизии, оснастив их тяжелым вооружением и авиацией.

Но все это были планы, оперативная обстановка на месте не давала отлучиться надолго. Работа в Курском приграничье после окончательного освобождения не закончилась, наши подразделения активно идут вперед уже на территории врага, в Сумской области. И генерал Гудков прекрасно понимал, где ему нужно быть именно сейчас. До последнего оставался на боевом посту, на передовой, вместе со своими морпехами.