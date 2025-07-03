Фото, видео: 5-tv.ru

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Психолог рассказал, чем опасен этот тренд для молодых специалистов, устраивающих себе «каникулы».

За последние десятилетия общество претерпело сильные изменения, обретя новые ценности и взгляды. Поэтому, если раньше люди изо всех сил держались за свою работу, пытаясь построить наиболее успешную карьеру, то теперь молодежь старается «жить в моменте», а не думать о будущем.

Особенно это стало заметно летом 2025 года, когда многие зумеры (родившиеся в 2000-е. — Прим. ред.) создали новый тренд, начав увольняться с работы, объясняя это молодостью и каникулами, к которым они привыкли еще в школе и вузах.

Как необычная идея проникла в молодые умы и чем это может для нее обернуться — рассказал 5-tv.ru психолог Андрей Зберовский.

Лето не для работы

В преддверии лета в TikTok и других социальных сетях стало появляться все больше видео, в которых блогеры обращались к своим подписчикам, внушая, что нельзя всю свою юность, а в особенности летом, проводить на работе.

Именно так вдруг появился новомодный тренд на «летние каникулы» у молодежи. Особенного апогея данная идея достигла, когда в середине июня 2025 года в сети вдруг появилась переписка 23-летнего зумера с работодателем. В ней молодой специалист решил просто поставить начальство перед фактом своего увольнения, объяснив его новомодным девизом.

«Максим, привет, завтра мой последний день, я уже про**** (пропустил. — Прим. ред.) половину июня на работе, а у меня летние каникулы, всего доброго!» — заявил зумер.

Данный инцидент оказался настолько необычным и шокирующим для общества, что люди даже не смогли прийти к единому мнению на его счет. Одни заявляли, что современная молодежь окончательно испортилась и губит сама себя, но другие подметили, что в нынешнем стремлении зумеров прожить жизнь по максимуму уже сейчас, а не в каком-то эфемерном будущем, есть что-то весьма разумное.

От забавного тренда к трагедии

Подобные идеи, транслируемые через социальные сети, очень быстро становятся вирусными, их подхватывают популярные блогеры и различные коучи, которые уже всеми доступными силами и внушают новые тренды своей аудитории.

В итоге частный прецедент перерастает в массовую тенденцию, как это случилось с увольнениями зумеров.

«Сейчас формируется культура досуга, культура ничегонеделания, такого познания себя, культура общения. На мой взгляд, она вредна. Я как психолог наблюдаю, как люди, которые идут по этому пути, потом испытывают проблемы с работой. Люди отвыкают от системной работы, теряют связи с коллективами», — отметил психолог Андрей Зберовский.

В итоге, отвыкнув от работы, зумеры пытаются найти для себя компании с наиболее приятными условиями труда, чаще смотря в сторону удаленного формата, потому что после нескольких месяцев отдыха вернуться к обычному труду в том же офисе им невероятно сложно.

Именно поэтому в сети появляется все больше молодых блогеров, которые сетуют на невозможность устроиться хоть куда-то, а после начинают искать другие способы заработать себе на жизнь.

«Они ищут легкие деньги. Люди не могут уже работать, поэтому это вредная практика, которая распространена по какой-то западной модели», — подчеркнул Зберовский.

В итоге молодежь, следуя современным трендам, оказывается между Сциллой и Харибдой. В соцсетях на них давят, призывая бросить работу и наслаждаться летними деньками. Если молодой специалист поддастся этим призывам, его могут ждать серьезные последствия. В современном мире, где у многих уже есть финансовая подушка безопасности, сопротивляться этому особенно трудно.

«Сейчас выросло целое поколение людей, у которых уже состоятельные родители, которые им дают недвижимость, какие-то счета, создавая прослойку людей, которым все дали. Опять же есть люди, у которых есть квартира в большом городе вроде Москвы, человек сдает квартиру, которая приносит ему 100 тысяч рублей, на которые он может жить в том же Таиланде, ничего не делая», — отметил психолог Зберовский.

Казалось бы, зачем тогда вообще переживать из-за работы, если зумер может обеспечить себя благодаря родителям. Но, как и везде, в данной ситуации есть нюанс. Современное общество переживает сильные изменения как раз потому, что уровень жизни людей вырос.

В итоге молодежь может спокойно расслабиться, чувствуя, что у нее есть некий запас прочности. Вот только попустительство своей лени и желанию отказаться от труда в угоду отдыху в погожий денек может привести к серьезным последствиям, даже если зумеру и не нужно самому себя обеспечивать.

«Человек — это системное существо, если у него нет системной работы, системной деятельности, и он просто пытается наслаждаться жизнью, он с большой степенью вероятности становится алкоголиком, наркоманом, игроманом», — акцентирует внимание на проблеме Андрей Зберовский.

Не зря многие философы и писатели, говорили, что труд — сам по себе награда. Зумеры в своем стремлении найти себя и якобы уйти от рамок работы, в итоге только еще больше теряют свое место в этом мире, а их дни превращаются в вереницу пустых картинок.

Некоторые последователи современных трендов в итоге находят спасение в творчестве и бизнесе, но без привычки к системному труду только единицы добиваются в этом успеха. В итоге желание устроить себе каникулы может даже привести к психологическим расстройствам.

«Развивается депрессивное состояние. Многие люди в депрессивных состояниях из-за подобного отдыха по три-четыре месяца. Люди просто не могут потом вернуться к нормальной жизни, найти работу, вести свой бизнес, потому что им лениво. Из-за этого депрессия. Из-за того, что люди меньше замотивированы работать, меньше замотивированы ставить цели, депрессия и стала столь распространенной в наше время», — резюмирует психолог Андрей Зберовский.

Примечательно, что те зумеры, которые не имеют какой-то подушки безопасности и не могут положиться на своих родителей, в современном мире с его необычными тенденциями становятся весьма востребованными на рынке труда. Отказ от работы в летнее время у молодежи сильно снижает уровень конкуренции у тех, кто прислушиваться к блогерам не стал.

Данный факт в итоге еще сильнее бьет по психологическому состоянию зумеров, решивших устроить себе каникулы и упустивших из-за этого свой шанс. Дело в том, что одной из главных проблем нынешнего поколения является так называемая боязнь пропустить что-то выгодное или важное.

Из-за нового тренда молодежь оказывается в двойственном состоянии. С одной стороны, они упускают такой манящий отдых, а с другой — карьеру и успешное будущее. В итоге современная тяга к гедонизму и нежелание ждать в итоге все же подталкивают многих людей к инфантильному выбору, за который потом приходится весьма дорого платить.

Так аналитики одного финансового маркетплейса решили провести опрос среди двух с половиной тысяч участников, узнав у них, хотят ли они уволиться в летний сезон.

Исследование показало, что 17% людей готовы потерять свой доход и место работы ради длительного отдыха. Но самое примечательное в современной тенденции то, что она только набирает свои обороты, с каждым днем принимая в ряды своих последователей все больше зумеров.