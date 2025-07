Умер актер из сериала «Звездный путь: Энтерпрайз» Питер Генри Шредер

Фото: www.globallookpress.com/Pascal Deloche

Также он известен по роли в фильме «Операция «Арго».

Американский актер и продюсер Питер Генри Шредер умер во Флориде в возрасте 90 лет. Как уточнило издание Deadline, артист скончался 7 июня, находясь в окружении близких.

Кадр из сериала «Звездный путь: Энтерпрайз», 2001–2005 г.

Шредер получил актерское образование под руководством известной театральной актрисы Паулы Страсберг. Помимо съемок он занимался музыкальной карьерой, сотрудничая с лейблами Capital Records и Ascot.

В 1960-е Шредер выпустил несколько синглов, включая «Where's the Girl for Me» и «Memories of Marilyn». В Голливуде он основал продюсерскую компанию PHS Productions, а в 1979 году создал творческую мастерскую актеров и художников при Американской академии драматического искусства.

В фильмографии Шредера значатся такие проекты, как картина «Соблазнение Джо Тайнена» с Мерил Стрип и Аланом Алдой, телесериал «Звездный путь: Энтерпрайз» (2001), а также работа в качестве продюсера над фильмом «Операция Арго».

