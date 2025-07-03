Фото: © РИА Новости/ Илья Питалев

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Беседа состоится 3 июля.

Между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом состоится 3 июля телефонный разговор. Об этом сообщил российский лидер.

«Я сегодня буду разговаривать с президентом США», — сказал Путин во время посещения выставки конкурса растущих российских брендов «Знай наших» в национальном центре «Россия».

Последняя беседа между лидерами двух стран состоялась 14 июня. Она длилась 50 минут. В ходе телефонного разговора Путин и Трамп обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, а также прохождение переговоров между Москвой и Киевом.

Кроме того, 1 июля Путин провел телефонные переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном. В западных СМИ это было воспринято как дипломатический риск для президента Франции. Это событие показало, что европейские политики начали сближаться с Москвой, которую они долгое время игнорировали.