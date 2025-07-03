«Пьяным в прорубь не полезу»: Владимир Пресняков о глупых поступках в молодости

Владимир Пресняков заявил, что больше пьяным в прорубь не полезет

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Певец рассказал, какое событие полностью изменило его взгляды на жизнь.

Певец Владимир Пресняков-младший стал осознанным только к 50 годам. Об этом артист рассказал корреспонденту 5-tv.ru на праздновании дня рождения коллеги Анны Асти.

По словам музыканта, в 35 лет онсовершал еще много глупостей. Осознанность пришла только с появлением детей, когда Владимиру уже исполнилось 50 лет. Тогда жизнь певца полностью изменилась.

«Много выпивал и делал безрассудные вещи (в молодости. — Прим. ред.). О чем не жалею, но этого было бы лучше избежать», — признался Пресняков.

Сегодня он стал спокойнее и уже не готов совершать необдуманные или опасные поступки.

«Я просто не делаю никаких дурацких действий. Ну, например, не прыгаю с парашюта, пьяным не полезу в прорубь, не полезу в драку в какую-нибудь ненужную», — заверил исполнитель.

Он вспоминал, что старший сын музыканта — актер и певец Никита Пресняков, когда был ребенком, становился свидетелем многих интересных ситуаций, в которые попадал отец.

«Он (Никита Пресняков. — Прим. ред.) многое видел. Ну, яна самом деле был нормальным пацаном. Очень веселым и добрым, без всяких там этих», — заметил Владимир.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Пресняков-младший рассказал о молодых фанатах.