Фото: © РИА Новости/Александр Гальперин

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Она заняла 12-е место в международном рейтинге крупнейших пивоваренных компаний по объему производства.

Возвращение «Балтики» в список крупнейших пивоваренных компаний мира демонстрирует ее прогресс. Об этом заявил 5-tv.ru производитель хмельного напитка.

«Возвращение „Балтики“ в рейтинг крупнейших пивоваренных компаний мира по объемам производства и ее повышение до 12-го места показывают, что мы движемся в нужном направлении, возрождая российское пивоварение и развивая его на новом уровне», — указали в компании.

В компании подчеркнули, что «Балтика» стала полностью российской и продолжает работать над сохранением лучших традиций пивоварения. Для этого производитель ориентируется на потребности клиентов, которые ценят качество и натуральность продукта.

В это же время в Германии производители пенного напитка испытывают большие трудности. Немецкие пивоваренные компании закрываются одна за другой, не выдержав испытания антироссийскими санкциями, которые некогда сами же и поддержали.