+Путин: нужно сохранить темпы строительства и реконструкции аэропортов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Россия активно модернизирует авиаинфраструктуру перед поступлением в авиакомпании страны отечественных лайнеров.

Президент России Владимир Путин поручил правительству сохранить высокие темпы строительства и реконструкции аэропортов, что особенно актуально в свете ожидаемого поступления с 2026 года в авиакомпании новых лайнеров МС-21, Ил-114-300 и «Байкал».

Как сообщает URA.RU, статистика показывает устойчивый рост пассажиропотока. Так, в 2024 году авиакомпании перевезли 111,7 миллиона человек, что на 6% больше, чем в предыдущем году.

Для удовлетворения растущего спроса планируется расширение аэродромной сети. К 2030 году количество аэропортов должно увеличиться с нынешних 225 до 242.

Особое внимание уделяется модернизации инфраструктуры. Реконструкция 75 аэропортов позволит увеличить пропускную способность опорной сети более чем на 40%.

Для финансирования масштабных преобразований Минтранс разработал законопроект о введении инфраструктурного сбора, который должен быть принят в весеннюю сессию 2025 года. Этот механизм позволит ускорить обновление аэродромов без чрезмерного роста тарифной нагрузки на пассажиров. Особую значимость эти планы приобретают в связи со скорым появлением новых российских самолетов.

Среднемагистральный МС-21 вместимостью до 211 пассажиров начнет летные испытания уже в августе 2025 года. Региональный Ил-114-300 на 68 мест, способный садиться на грунтовые покрытия и работать в арктических условиях, поступит в эксплуатацию в 2026 году. В этот же период ожидаются первые поставки девятиместного «Байкала» для местных авиалиний.

Транспортный эксперт Дмитрий Адамидов подчеркивает, что развитие аэропортовой сети является важнейшим условием для возрождения российского авиапрома. Он также отмечает, что после распада СССР количество аэропортов в России существенно сократилось, и теперь предстоит масштабная работа по восстановлению инфраструктуры. Новые аэродромы будут строиться вблизи промышленных и туристических кластеров, а в Омске и Иркутске планируется создание современных аэропортов за пределами городской черты.

Особую проблему представляет содержание малых аэропортов, которые зачастую убыточны, но жизненно важны для обеспечения транспортной связанности регионов.

Как поясняет эксперт Высшей школы экономики Федор Борисов, для таких объектов рассматриваются различные модели управления — от концессий (как в случае с Шереметьево и аэропортом в Новом Уренгое) до создания федеральных казенных предприятий, объединяющих несколько аэродромов под единым управлением.

Владимир Климанов из РАНХиГС обращает внимание на необходимость разумного подхода к статусу аэропортов. Он считает, что вместо повсеместного стремления получить международный статус целесообразнее развивать несколько ключевых хабов, сосредоточив остальные ресурсы на поддержании базовой инфраструктуры.

Кроме того, для малых аэропортов важно пересмотреть избыточные требования по безопасности и экологии, которые сейчас не учитывают реальную интенсивность их использования.

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