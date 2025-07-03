«Лишили права на жизнь»: зачем пациент напал с ножом на врачей в Иркутске

Напавший на сотрудников поликлиники в Иркутске объяснил причину своего поступка

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Нападавший прежде уже проявлял агрессию к медикам.

Пациент напал с ножом на персонал поликлиники в Иркутске. Две сотрудницы учреждения госпитализированы в тяжелом состоянии. Вот, как задержанный объяснил причины расправы.

«Хотел убить врача. Меня лишили права на жизнь по конституции, по конвенции ООН о правах инвалидов», — считает задержанный.

Как стало известно, нападавший уже проявлял агрессию к медикам. Работникам этой же больницы уже приходилось вызывать полицию: пациент устроил скандал и угрожал персоналу. Тогда он отделался штрафом.

Его направляли на обследование в психоневрологический диспансер. Но тогда специалисты решили, что угрозы он не представляет.