«Утрачивает свое значение»: почему в Германии снижаются объемы производства пива
В Германии объемы производства пива заметно снижаются
Фото, видео: 5-tv.ru
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Общественные тенденции влияют на эту сферу производства.
В Германии объемы производства пива заметно снижаются. Об этом 5-tv.ru рассказал Генрих Майер — руководитель проекта отчетов компании BarthHaas, крупнейшего производителя и продавца хмельных продуктов.
«Ну, в каком-то смысле можно сказать, что немецкое пиво утрачивает свое значение, потому что объемы производства снижаются — это факт. Каждый год объем становится все меньше, и чем меньше он становится, тем меньшее значение имеет страна на мировом пивном рынке», — заметил Майер.
Он подчеркнул, что, несмотря на этот факт, Германия все еще остается одной из крупнейших пивных наций в мире, и до того, чтобы стать «незначительной» в этой отрасли, ей еще далеко.
По его словам, в этом снижении не виноваты меры, которые принимает государство, в том числе и рост налогов. Причина, вероятно, в тренде на осознанное потребление и здоровый образ жизни.
«Дело, скорее в общем социальном сдвиге: население все больше задумывается о здоровье, и в целом употребление алкоголя снижается. Растет спрос на безалкогольные напитки, включая безалкогольное пиво, которое сегодня пользуется очень высоким спросом — не только в Германии, но и по всему миру», — объяснил представитель BarthHaas.
В случае с Германией важно еще и то, что население этой страны стареет, а молодые люди отдают предпочтение другим напиткам, заметил Майер.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские пивоварни занимают ведущие позиции в мировых рейтингах.