Международный форум «Беспилотные системы: технологии будущего» пройдет в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Мероприятие проведут в «Сколково».

По поручению президента России в Москве с 7 по 17 августа пройдет Международный форум «Беспилотные системы: технологии будущего».

Как сообщает мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале, на мероприятии продемонстрируют основные достижения российской индустрии беспилотных и роботизированных систем.

Форум будет включать в себя обширную выставку дронов и роботизированных комплексов, предназначенных для различных сфер, таких как сельское хозяйство, лесное хозяйство, строительство, транспорт, энергетика, торговля и городская инфраструктура.

Также пройдет деловая программа, где будут обсуждаться ключевые вопросы развития индустрии. А именно разработка новых технологий, формирование кооперации и серийного производства, внедрение роботизированных систем в экономику, создание необходимой инфраструктуры и подготовка квалифицированных кадров.

Важной частью мероприятия станет ежегодный проектно-образовательный интенсив «Архипелаг» от платформы Национальной технологической инициативы.

Кроме того, планируются международные соревнования по беспилотным авиационным системам, где школьники, студенты и профессионалы смогут продемонстрировать свои навыки в управлении дронами, автономных полетах и доставке грузов.

Форум соберет более 1000 компаний-участников и станет крупнейшим событием для разработчиков, производителей, эксплуатантов, ученых, инвесторов, регуляторов и всех интересующихся беспилотными технологиями и роботами.

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