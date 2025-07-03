У берегов Колумбии обнаружили беспилотную субмарину для перевозки наркотиков
Субмарину для перевозки наркотиков обнаружили у берегов Колумбии
Фото, видео: 5-tv.ru
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Она оснащена антенной Starlink.
Наркотрафик в Колумбии вышел на новый уровень. ВМС страны впервые перехватили беспилотную подводную лодку для перевозки наркотиков у побережья Карибского моря.
Сообщается, что она оснащена антенной Starlink. Причем на борту запрещенные вещества не нашли.
По версии служб безопасности, субмарину отправили по потенциальному маршруту в качестве «эксперимента», чтобы проверить возможности дистанционного управления.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Ленинградской области накрыли крупную нарколабораторию. Она работала около года. Ее организаторы сами занимались сбытом. Шесть тайников обнаружили оперативники. Всего изъято более 30 килограммов запрещенных препаратов.