Как в тропиках: на Хабаровск обрушился ураган и ливень

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Стихия устроила в городе настоящий хаос.

На российский Дальний Восток обрушился шквалистый ветер. В Хабаровске он сносил все: рекламные щиты, заборы и деревья. Улицы практически ушли под воду. В одном из торговых центров затопило парковку, в другом — протекла крыша. Последствия проливного дождя увидел корреспондент «Известий» Павел Проломов.

Это больше похоже на кадры из фильма-катастрофы. Тропический ливень накрыл пеленой Хабаровск. От разбушевавшегося ветра в небо улетели слабо закрепленные конструкции, а на улицах города повсеместно стали образовываться стихийные водопады.

По некоторым дорогам приходится скорее плыть, чем ехать. А все из-за забитых ливневок, которые коммунальщики уже по факту судорожно пытаются очистить.

«И если повезет без последствий проехать по затопленным дорогам, то проскочить через препятствия на дороге вряд ли получится. На Уссурийском бульваре упало дерево, парализовав проезжую часть. Пострадал и центральный рынок», — рассказывает корреспондент.

Мэрия Хабаровска прокомментировала локальный «апокалипсис» в своих социальных сетях и попросила граждан оперативно сообщать об отключениях электроэнергии.

Стихия бушевала недолго, и уже сейчас в городе солнечно, но после себя ураган оставил настоящий хаос.

Последствия непогоды проявились и в Нягани. Ливень парализовал город, затопило улицы, дворы и парковки. А в местном торговом центре из-за дождя обвалился потолок.

Но и здесь нашлись те, кому непогода по душе.

Чиновники уверяют, что все поступившие от жителей заявки о последствиях стихии отрабатывают городские службы. По предварительным данным, повреждена только инфраструктура, информации о пострадавших нет.