Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко; 5-tv.ru

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Все из-за прекращение поставки некоторого вида вооружений Киеву.

Из Киева в сторону Вашингтона посыпались обвинения в нападении на страну. Все из-за прекращения поставок некоторых видов вооружений.

Как заявил депутат Верховной рады, Киев, подписывая с Вашингтоном сделку о полезных ископаемых, надеялся на увеличение военной помощи.

«Мы все подписали, а в итоге нам сокращают оружейные поставки. Можно оценить эти договоренности как-то, что на нас напали две страны — гаранты Будапештского меморандума. Одна забирает у нас территории, другая — полезные ископаемые», — считает депутат Верховной рады Роман Костенко.

Тем временем Киев уже ищет альтернативные пути поставок. Издание Politico раскрыло, что теперь украинские власти хотят получать американское оружие через Европу.

Предполагается, что союзники из Старого света будут за свой счет приобретать технику у Вашингтона. А затем передавать ее ВСУ. Вот только для этого необходимо разрешение самих США. А там, сославшись на дефицит, ранее заявили, что раздавать оружие всем подряд больше не намерены.

Хотя, как пишет немецкая газета Junge Welt, нехватка оружия в американском арсенале может быть лишь отговоркой. И Вашингтон приостановил поставки Киеву в качестве уступки Москве.