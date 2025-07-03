В России запретят продажу смартфонов без доступа к RuStore

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Изменения в законе затронут прежде всего устройства Apple.

С осени 2025 года в России вступит в силу закон, обязывающий все продаваемые смартфоны иметь полноценный доступ к отечественному магазину приложений RuStore. Особенно нововведение затронет устройства Apple, поскольку их экосистема в настоящее время не поддерживает работу с этим сервисом, об этом сообщают в aif.ru.

Как пояснил юрист Дмитрий Матюшенков, несмотря на запрет, айфоны не исчезнут с прилавков. Продажа продолжится, но с учетом новых требований.

Обязанность по установке RuStore и обеспечению его работоспособности ляжет на ретейлеров, поскольку официально Apple на российском рынке уже не представлена, а устройства поставляются по параллельному импорту.

Принятый Госдумой закон предполагает, что после 1 сентября пользователи смогут устанавливать на айфоны российские приложения не только из AppStore, но и из RuStore, включая банковские сервисы, мессенджеры и платные подписки.

Если же функциональность таких программ будет ограничена производителем, это будет считаться дефектом. В таком случае покупатель сможет требовать возврата средств, замену или ремонт устройства.

Также напомнили, что смартфоны, как и другая сложная техника, подлежат возврату при обнаружении серьезных неисправностей.

В случае выявления брака в течение 15 дней после покупки можно рассчитывать на замену или возврат денег, при условии проведения экспертизы.

После этого срока такие требования можно предъявить лишь при повторных поломках, затяжном ремонте или невозможности использовать устройство в течение 30 и более дней.

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