Правительство РФ нацелилось на борьбу с диабетом с помощью передовых продуктов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

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Российские компании выходят на международные рынки с новыми натуральными подсластителями.

Власти РФ активнее займутся борьбой с сахарным диабетом, который остается одной из наиболее опасных болезней. Об этом сообщает URA.RU.

Во время встречи с председателем совета директоров группы компаний «ЭФКО» Валерием Кустовым премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул важность продвижения альтернатив сахару, ведь в стране растет спрос на подобные решения.

Как рассказал Кустов, «ЭФКО» разработала производство сладких белков — натуральных подсластителей, не повышающих уровень сахара в крови. Эти продукты создают сладкий вкус без инсулинового ответа организма и уже получили сертификаты для экспорта в страны Персидского залива. По его словам, если даже часть традиционного сахара будет заменена такими белками, это может принести российской экономике миллиарды рублей валютной выручки.

Мишустин отметил, что президент страны высоко оценивает качество российских продуктов, а государственная поддержка агропромышленного комплекса позволяет развивать подобные технологии.

Доктор биологических наук Владимир Бессонов подчеркнул в беседе с URA.RU, что интерес к натуральным заменителям сахара есть не только в России, но и за рубежом. По словам Бессонова, один из разработанных белков — браззеин, примерно, в две тысячи раз слаще сахара. Для достижения нужной сладости требуется минимальное количество продукта, что существенно снижает калорийность.

По прогнозам ВОЗ, число больных диабетом в мире к середине века может вырасти до 1,3 миллиарда человек. В странах Персидского залива проблема уже стоит особенно остро, например, в ОАЭ диабетом страдает каждый пятый житель. Это стало одной из причин, по которым именно там российские производители первыми получили разрешение на экспорт. Внутренний рынок также испытывает потребность в подобных продуктах.

За последние два десятилетия число больных диабетом в России увеличилось более чем вдвое, превысив шесть миллионов человек. Особенно тревожит статистика детской заболеваемости и рост смертности от осложнений болезни. По данным Росстата, в 2023 году от диабета умерли почти 49 тысяч россиян, что на 14% больше, чем годом ранее.

Доцентр кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Ольга Игнатова сообщила URA.RU, что натуральные сахарозаменители будут востребованы не только среди диабетиков, но и среди сторонников здорового образа жизни, ведь избыток сахара связан с лишним весом, проблемами с кожей, разрушением зубной эмали и риском сердечно-сосудистых заболеваний.

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