Около 900 спектаклей и мастер-классов прошли в июне в рамках фестиваля «Театральный бульвар»
Фестиваль «Театральный бульвар» провел почти 900 мероприятий за июнь
Фото: © РИА Новости/Владимир Вяткин
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Также в рамках мероприятий состоялись встречи с известными артистами.
На площадках Международного открытого фестиваля «Театральный бульвар», стартовавшего в Москве, за первый месяц прошло почти 900 различных мероприятий.
Как сообщил руководитель городского департамента культуры Алексей Фурсин порталу mos.ru, из них 350 составили спектакли различных жанров, а еще 500 — мастер-классы и творческие лаборатории, где зрители могли попробовать себя в роли актеров и режиссеров.
Общая продолжительность постановок и интерактивных программ превысила тысячу часов. Благодаря высокому интересу и полным залам, даже несмотря на непогоду, было принято решение расширить программу фестиваля.
Ранее 5-tv.ru сообщал о начале необычных постановок «Театрального бульвара» на Патриарших прудах. Организаторы подготовили программу в редком формате камерных представлений, рассчитанных на тесный контакт актеров и публики. Гости смогут увидеть небольшие спектакли, моноспектакли, посетить поэтические вечера и творческие встречи.
Среди приглашенных на открытие — заслуженные работники здравоохранения, образования, культуры и выдающиеся спортсмены, внесшие значимый вклад в развитие Москвы и всей страны.