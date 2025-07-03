Около 900 спектаклей и мастер-классов прошли в июне в рамках фестиваля «Театральный бульвар»

Фестиваль «Театральный бульвар» провел почти 900 мероприятий за июнь

Фото: © РИА Новости/Владимир Вяткин

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Также в рамках мероприятий состоялись встречи с известными артистами.

На площадках Международного открытого фестиваля «Театральный бульвар», стартовавшего в Москве, за первый месяц прошло почти 900 различных мероприятий.

Как сообщил руководитель городского департамента культуры Алексей Фурсин порталу mos.ru, из них 350 составили спектакли различных жанров, а еще 500 — мастер-классы и творческие лаборатории, где зрители могли попробовать себя в роли актеров и режиссеров.

Общая продолжительность постановок и интерактивных программ превысила тысячу часов. Благодаря высокому интересу и полным залам, даже несмотря на непогоду, было принято решение расширить программу фестиваля.

Ранее 5-tv.ru сообщал о начале необычных постановок «Театрального бульвара» на Патриарших прудах. Организаторы подготовили программу в редком формате камерных представлений, рассчитанных на тесный контакт актеров и публики. Гости смогут увидеть небольшие спектакли, моноспектакли, посетить поэтические вечера и творческие встречи.

Среди приглашенных на открытие — заслуженные работники здравоохранения, образования, культуры и выдающиеся спортсмены, внесшие значимый вклад в развитие Москвы и всей страны.