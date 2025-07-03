Протестующие напали на полицейских в Сербии
Фото, видео: Reuters/Zorana Jevtic; 5-tv.ru
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Один сотрудник правоохранительных органов получил травмы.
В столице Сербии участники незаконной акции протеста напали на полицейских. В итоге демонстрация переросла в массовую драку.
В результате агрессии один из полицейских получил травмы. Нападавший задержан.
Сторонники оппозиции устроили массовое шествие, перекрыли мост и дороги в центре города мусорными баками.
Ранее стало известно, что в столице страны демонстранты заблокировали дорогу к аэропорту. Об этом сообщал 5-tv.ru. Блокада нарушает работу общественного транспорта в Белграде.
На этот раз полиция действует решительнее — жандармы вытаскивают демонстрантов прямо из автомобилей.