Протестующие напали на полицейских в Сербии

Фото, видео: Reuters/Zorana Jevtic; 5-tv.ru

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Один сотрудник правоохранительных органов получил травмы.

В столице Сербии участники незаконной акции протеста напали на полицейских. В итоге демонстрация переросла в массовую драку.

В результате агрессии один из полицейских получил травмы. Нападавший задержан.

Сторонники оппозиции устроили массовое шествие, перекрыли мост и дороги в центре города мусорными баками.

Ранее стало известно, что в столице страны демонстранты заблокировали дорогу к аэропорту. Об этом сообщал 5-tv.ru. Блокада нарушает работу общественного транспорта в Белграде.

На этот раз полиция действует решительнее — жандармы вытаскивают демонстрантов прямо из автомобилей.