Неадекватный пациент напал с ножом на врачей в Иркутске

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Пострадавшие находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Двое сотрудников иркутской больницы сейчас в реанимации — на них напали прямо на рабочем месте.

Злоумышленник пришел в медучреждение рано утром. С собой у него был нож и газовый баллончик. Нападавший успел ранить врача и секретаря. Оба в тяжелом состоянии.

Мотивы злоумышленника выясняют. Возбуждено дело о покушении на убийство.

А ранее 5-tv.ru сообщал, что автор хита «Вечно молодой» получил три года колонии — сооснователь группы «Смысловые галлюцинации» получил срок за поножовщину.

Владимира Бурдина задержали в Екатеринбурге осенью прошлого года. По версии следствия, во время бурного застолья он напал на другого музыканта — ударил его кухонным ножом в бок. Другие гости вызвали скорую. Раненого спасли.